Wissen: Mit Zwischensteckern Strom sparen

Sie tricksen Stand-​by-​Geräte aus: Mit smarten Zwischensteckern kann man den Energieverbrauch bequem reduzieren.

Die meisten Elektrogeräte haben einen Stecker für die Stromversorgung und einen An-​und-​aus-​Schalter. Neuere Modelle lassen sich per App steuern und nach einem festgelegten Zeitplan an– und ausschalten. Während sogenannte Smarthome-​Systeme nicht ganz leicht einzurichten sind, findet man in smarten Steckdosen eine einfacher zu bedienende Alternative. Sie werden als Adapter zwischen Netzteil und Steckdose eingesetzt und ermöglichen es, per App den Stromfluss zu unterbrechen oder, bei manchen Modellen, den Verbrauch angeschlossener Geräte zu messen.



Denn auch der Stromverbrauch von ausgeschalteten Geräten ist nicht zu unterschätzen. Mit Smart Plugs, so der englische Fachbegriff, ist das kein Problem mehr.







Welche Modelle es gibt, wie viel sie kosten und was die Vor– und Nachteile sind, steht am Mittwoch auf der Wissensseite der Rems-​Zeitung.



