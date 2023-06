Altersgenossen in Gmünd: Bekannte Gesichter und Namen bei den 70ern

70er-​Fest: Auftakt-​Gottesdienst mit Pfarrerin Maike Ulrich im Prediger-​Refektorium (Foto: gbr)

Bei den Gmünder Jahrgangsfesten ist im Grunde jeder Teilnehmer ein „Star“, der an diesem Tag das Licht der Öffentlichkeit genießen darf — so auch beim 70er-​Fest an diesem Wochenende. Gleich mehrere Mitglieder des Jahrgangs 1953 stehen aber durch Beruf und/​oder Ehrenamt schon seit Jahrzehnten im Blickpunkt.

Donnerstag, 29. Juni 2023

Gerold Bauer

Wer in Gmünd als Mitglied eines Altersgenossenvereins an einem Jahrgangsfest teilnimmt, findet sich als Objekt der fotografischen Begierde wieder. Es wird dabei geknipst als würden Helene Fischer, Andrea Berg und Roland Kaiser durch die Gmünder Straßen ziehen. So gesehen ist natürlich jeder Gmünder Altersgenosse ein Star – aber im Kreise jener, die im gleichen Jahr geboren wurden, gibt es Personen, die aufgrund ihres beruflichen oder ehrenamtlichen Engagements auch außerhalb der Jahrgangsfeste im Licht der Öffentlichkeit stehen. Beim Jahrgang 1953 ist die „Promi-​Dichte“ außergewöhnlich hoch.





