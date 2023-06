Christa Rösch ist jetzt Ehrenmitglied der Aidshilfe

Ihr Name wird mit der Aidshilfe verbunden. Nach 20 Jahren als Beirätin erhielt Christa Rösch am Mittwoch die Ehrenmitgliedschaft.

Donnerstag, 29. Juni 2023

Jürgen Widmer

23 Sekunden Lesedauer



Denkt man an Christa Rösch, verbindet sie jeder mit dem Inbegriff von Ehrenamt in Schwäbisch Gmünd. Langjährige Stadträtin, Mitglied des Gemeinde– und Ältestenrats, Sprecherin des Sozialausschusses und Dozentin von Kursen für Aussiedler, um nur ein paar ihrer Betätigungsfelder zu nennen. 1996, ein Jahr nach Vereinsgründung der „Aidshilfe Schwäbisch Gmünd“, fragte Vorstand Joschi Moser die heute 76-​jährige für den Verein als Beirätin an – elegant, stilvoll und kompetent, wie er sie damals wahrnahm.

