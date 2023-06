Des Kaisers neue Kleider — kein Märchen, sondern bei manchen Experten leider Realität

Das Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ ist ein Paradebeispiel dafür, wie man durch schöne Worte den Einduck erwecken kann, etwas Wertloses habe einen hohen Wert. Dieses Geschichte kommt einem in den Sinn, wenn man manchen gut bezahlten Experten lauscht, die im Grunde eigentlich nichts zu sagen haben, was man nicht vorher schon selbst wusste.

Donnerstag, 29. Juni 2023

Gerold Bauer

Die geneigte Leserin und der geneigte Leser erinnern sich ohne Zweifel an das alte Märchen zum Thema „Des Kaisers neue Kleider“. In jener Geschichte wird dem Monarchen vorgegaukelt, dass er etwas ganz Besonderes zum Anziehen bekommen habe – nämlich Kleidung, die unsichtbar ist. Dabei hatte er in Wahrheit überhaupt nichts an. Sein ganzer Hofstaat und auch sonst alle unterwürfigen Angehörigen seines Volkes heuchelten Bewunderung, bis endlich doch jemand rief: „Der Kaiser ist ja nackt!“ Aber halt – war das wirklich ein Märchen? Eine Story aus der Rubrik „So was gibt es vielleicht im Film, aber nicht im echten Leben“? Immer wieder erlebt man in Gemeinderäten oder Ausschüssen der kommunalen Selbstverwaltung, dass ein Experte – natürlich unterstützt durch eine schön gestaltete Power-​Point-​Präsentation – das Ergebnis einer Studie zum Besten gibt und ihm sein Auditorium mehr oder weniger gebannt an den Lippen hängt. Manchmal drängt sich allerdings der Eindruck auf, dass ihm eigentlich gar keiner zuhört, sondern alle nur so tun also ob – während sie in Wahrheit mit offenen Augen im Sitzungssaal ein „Nickerchen“ machen. Immer wieder kommt es in solchen Situationen vor, dass mit ziemlich wichtigtuerischer Miene und in wohlgesetzten Worten etwas erzählt wird, das etwa so spannend ist wie die Lektüre des Telefonbuchs. Und da denkt man wieder an des Kaisers neue Kleider und wartet sehnsüchtig darauf, dass ein Mitglied des Gremiums die Stimme erhebt und sagt: „Das sind ja lauter leere Worthülsen und Gemeinplätze. Warum geben wir für so ein Gutachten eigentlich Geld aus? (gbr)





Seit vielen Jahren gibt es in der Rems-​Zeitung die Rubrik „Soebbes“, die besondere Erlebnisse oder Phänomene in den Blickpunkt rückt und dabei zum Schmunzeln einlädt. Ab sofort steht diese Rubrik unter rem​szeitung​.de auch online zur Verfügung.

