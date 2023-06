„Finde die Antwort“: Psychologische Hilfe für ukrainische Jugendliche

Das Projekt „Finde die Antwort“ bietet psychologische Betreuung für geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in Schwäbisch Gmünd. Dort bekommen sie Hilfe von ukrainischen Psychologinnen und Therapeutinnen – die oft dringend nötig ist.

Daher hat der deutsch-​ukrainische Verein Jednannja e.V. zusammen mit der Stadtverwaltung und dem Verein „Join Us e.V.“ das Projekt „Finde die Antwort“ ins Leben gerufen. Geflüchtete Jugendliche aus der Ukraine, die ein Trauma erlitten haben, können hier Hilfe in Einzel– und Gruppengesprächen bekommen.





Wer sich den Arm bricht, braucht einen Gips. Wer ein Trauma erleidet, braucht psychologische Hilfe. Doch letzteres ist oft nur schwer zu bekommen. Das gilt auch für die rund 1200 Geflüchteten aus der Ukraine, die in Schwäbisch Gmünd leben. Davon seien 400 Kinder und Jugendliche, so Gmünds erster Bürgermeister Christian Baron. Schätzungen zufolge hätten etwa 100 von ihnen Bedarf an psychologischer Betreuung, 50 davon seien so schwer traumatisiert, dass sie kaum mehr am Schulunterricht oder dem sozialen Leben teilnähmen.Doch die Versorgungslage für psychologische Hilfe sei alles andere als ausreichend, so Dr. Thomas Fuchs, selbst Kinder– und Jugendpsychologe. „Die niedergelassenen Ärzte mit Kassensitz sind schon jetzt heillos überlastet.“ Die ukrainischen Kinder auch noch aufnehmen – keine Chance.

