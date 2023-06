Gerry Weber in der Bocksgasse schließt

Foto: fleisa

Der Modehändler Gerry Weber hatte für seine deutsche Handelstochter eine Insolvenz in Eigenverantwortung beantragt. Das betrifft auch die Filiale in Schwäbisch Gmünd.

Donnerstag, 29. Juni 2023

Sarah Fleischer

„Insolvenz in Eigenverantwortung bedeutet, dass wir die Kleidungsproduktion zwar weiterführen, aber den Großteil unserer Filialen schließen werden“, erläutert sie.







Was mit dem Gerry Weber-​Sortiment im Modepark Röther passiert und wann die Filiale in der Bocksgasse schließt, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Viele der Filialen in Deutschland werden schließen, darunter auch die Gerry Weber Filiale in der Bocksgasse in Schwäbisch Gmünd. Das bestätigt Pressesprecherin Christina Herrmann auf Anfrage.

