Hitzeaktionsplan im Ostalbkreis: Uneinigkeit im Kreistag

Foto: Joerg Trampert /​pix​e​lio​.de

Der Klimawandel sorgt auch hierzulande immer häufiger für Hitzewellen. Deshalb erstellen immer mehr Landkreise Hitzeaktionspläne, darunter auch der Ostalbkreis. Doch im Kreistag selbst ist man darüber geteilter Meinung.

Donnerstag, 29. Juni 2023

Sarah Fleischer

24 Sekunden Lesedauer



Auch wenn der Landkreis damit einer Empfehlung der Gesundheitsministerkonferenz aus dem Jahr 2020 folgt, herrschte im Kreistag alles andere als Einigkeit. Die CDU-​Fraktion zum Beispiel warnt davor, ein „Bürokratie-​Monster“ zu erschaffen. Während einige Kreisräte den Hitzeaktionsplan befürworteten, übten andere Kritik und forderten stattdessen „mehr Eigenverantwortung“.







Was der Hitzeaktionsplan alles beinhaltet und wie sich der Landrat positioniert, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



