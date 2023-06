Kinderbetreuung in Gmünd wird teurer

Foto: Helene Souza/​pixelio

Die Stadt Schwäbisch Gmünd muss ihre Kindergartengebühren anheben. Sie werden um 8,5 Prozent steigen. Dies hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung bei vier gegenstimmen und fünf Enthaltungen beschlossen In einem Punkt waren sich alle Räte aber alle Ratsmitglieder einig: Besser wäre es, wenn die Kinderbetreuung kostenfrei wäre.

Donnerstag, 29. Juni 2023

Jürgen Widmer

51 Sekunden Lesedauer







Wie die Ratsmitglieder und die Verwaltung die Erhöhung begründen, um wie viel die Gebühren wirklich steigen, und welche Hilfen es für finanziell schwächere Eltern gibt, lesen sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



„Schöner wäre es schon, wenn es schöner wäre“, heißt es bei Erich Kästner. Bei der Entscheidung, die Kosten für die Kinderbetreuung anzuheben, hatten es sich die Fraktionen nicht leichtgemacht. Denn eigentlich eint alle ein Wunsch: Kinderbetreuung sollte, wie in anderen Bundesländern, wie beispielsweise Berlin, kostenfrei sein. Doch noch stoßen die Kommunen bei der grün-​schwarzen Landesregierung auf taube Ohren.Uwe Beck (SPD) und Sebastian Fritz (söl) verweigerten der Erhöhung deshalb auch die Zustimmung und begründeten dies auf Nachfrage von Christian Krieg (CDU) so: „Wir halten am politischen Ziel fest, dass die Kinderbetreuung kostenlos sein soll.“ Deshalb enthielt sich die SPD bei der Abstimmung, die söl stimmte dagegen. Die Mehrheit für die Erhöhung fiel aber dennoch aus, auch wenn einige Ratsmitglieder ihr Bauchweh deutlich äußerten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



467 Aufrufe

206 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen