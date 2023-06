Kunst, Schmuck und Fest in Schwäbisch Gmünd

Foto: jtw

Zwei Tage lang gehören Räume und Plätze in Schwäbisch Gmünd der Gmünder Art und Street Art. Neu im Programm sind Werke von Werner Giers im Schmiedturm. Sie sind freitags von 18 bis 22, samstags von 14 bis 19 Uhr zu sehen. Die Gmünder Art startet am Freitag, 30. Juni, 18 Uhr, am Samstag um 12 Uhr und hat Programm bis Mitternacht. Drei Tage dauern die Schmucktage im Prediger, freitags von 18 bis 22 Uhr, samstags von 11 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr.

Donnerstag, 29. Juni 2023

Jürgen Widmer

