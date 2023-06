Normannia Gmünd: Luca Pascal Benz kehrt zurück

Foto: Jani Pless

Luca Pascal Benz kehrt zu seinen Wurzeln beim Oberliga-​Aufsteiger 1. FC Normannia Gmünd zurück. Der 1,96 Meter große Linksfuß und gelernte Innenverteidiger spielte zuletzt für die U21 des Fußball-​Zweitligisten Hamburger SV.

Donnerstag, 29. Juni 2023

Alex Vogt

Im Schwerzer erlernte er das Kicken, in Schwäbisch Gmünd ist der 20-​Jährige geboren. Seine Rückkehr ist somit auch eine Herzenssache. Bis zur C-​Jugend spielte Benz bei der Normannia.





Sein Wechsel zur U21 des Hamburger SV in die Regionalliga Nord hat dem gebürtigen Gmünder Luca Pascal Benz nicht das von ihm erhoffte Glück gebracht, was nicht zuletzt an einer schweren Meniskus-​Verletzung gelegen hat. Sein Vertrag beim HSV ist ausgelaufen, nun kehrt der 1,96 Meter große Linksfuß und gelernte Innenverteidiger an seine alte Wirkungsstätte und damit zum Oberliga-​Aufsteiger Normannia Gmünd zurück.

