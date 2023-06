Playa de Gamundia: Viel Lob für gute Planung und tolle Stimmung

Foto: Stoppany

Erik Drenth, der Vizechef der European Footvolley League, bescheinigt den Gmündern, ein mitreißendes und bestens organisiertes Turnier ausgerichtet zu haben. Aus Sicht der Organisatoren Robert Frank und Sascha Kühne hat sich der Standort auf Markt– und Johannisplatz bewährt.

Donnerstag, 29. Juni 2023

Benjamin Richter

1 Minute 7 Sekunden Lesedauer



Wenn sich, wie am vergangenen Wochenende, das Who’s who des Footvolley-​Sports in Schwäbisch Gmünd die Klinke – oder treffender den Ball – in die Hand gibt, liegen hinter dem Orga– und Helferteam um Sascha Kühne und Robert Frank bereits schweißtreibende Wochen des Aufbaus, der Vorbereitung und der letzten planerischen Feinabstimmung.

Zwölf-​Stunden-​Tage seien auch dieses Jahr wieder in den zwei Wochen vor dem Anpfiff an der Tagesordnung gewesen, lässt Kühne am Rande des Turniers der European Footvolley League (EFVL) durchblicken.

„Aber die K.o.-Runde zu sehen, wenn die Sportler um jeden Punkt fighten und keinen Ball verloren geben – das entschädigt für alles“, ordnet Kühne ein. „Die Sonne scheint, und die Stimmung könnte nicht besser sein.“

Dazu beigetragen hatte sicherlich, dass die Veranstalter die Publikumsränge im Vergleich zum Vorjahr noch einmal von 300 auf 500 Plätze aufgestockt hatten.

Erik Drenth, Vizechef der EFVL und Botschafter des niederländischen Footvolley-​Verbandes, sagt, er sei angesichts der vollen Tribünen am Samstagabend, als die Temperaturen wieder erträglich waren, aus dem Staunen kaum herausgekommen. „Ich freue mich für die Sportlerinnen und Sportler, dass sie hier so großartig bejubelt und angefeuert werden“, so Drenth.





In welcher Überzeugung die diesjährige Ausgabe der Playa de Gamundia Organisator Robert Frank bestärkt hat und ob es zur Fußball-​EM 2024 auf dem Johannisplatz oder Marktplatz ein Public Viewing geben wird, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch online im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



227 Aufrufe

269 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen