Wissen: Wie warme Ozeane das Klima beeinflussen

Symbol-​Foto: Margit Völtz /​pix​e​lio​.de

Die Ozeane sind so warm wie noch nie. Das hat Auswirkungen auch auf Deutschland, erklärt die Meeres– und Klimaforscherin Johanna Baehr.

Donnerstag, 29. Juni 2023

Sarah Fleischer

26 Sekunden Lesedauer



Die US-​Weltraumbehörde NASA meldete am Mittwoch offiziell den Beginn des Wetterphänomens El Niño, das die Wassertemperaturen im tropischen Pazifik nach oben treibt und Extremwetterereignisse auslöst. Doch auch im Nordatlantik sind die Wassertemperaturen so hoch wie noch nie. Warum ist das so und was bedeutet das für Deutschland? Johanna Baehr erklärt es. Sie leitet die Klimamodellierung am Centrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit der Universität Hamburg.







Das komplette Interview finden Sie am Donnerstag auf der Wissen-​Seite der Rems-​Zeitung. Auch digital am iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



132 Aufrufe

106 Wörter

14 Minuten Online



Beitrag teilen