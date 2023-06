Aggressiver Mann mit Kettensäge in Gmünder Innenstadt

Mehrere verängstigte Personen haben die Polizei verständigt, nachdem ein Mann mit einer Elektrokettensäge in der Gmünder Innenstadt unterwegs war und sich aggressiv verhalten habe.

Samstag, 03. Juni 2023

Benjamin Richter

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des Polizeipräsidiums Aalen am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr. Polizeibeamte trafen den Mann beim City Center am Kalten Markt an. „Er stand deutlich unter Alkoholeinwirkung und war aggressiv“, schildert ein Polizeisprecher.

Der Mann wurde bis Freitagmorgen in Gewahrsam genommen, die Kettensäge sichergestellt. Konkret bedroht hat der Mann nach bisherigen Erkenntnissen niemanden.







