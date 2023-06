Beilage „Wochenende“: Der junge Juni verheißt sonnige Aussichten

Foto: Rolf Steinmann

Das frühsommerlich warme Wetter lockt hinaus in die Natur, zu einer Wanderung, einem Ausflug oder einer Auszeit auf der heimischen Terrasse. Für die Auszeit am Wochenende findet sich in der aktuellen Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung allerhand Lesestoff.

Wir stellen zum Beispiel den Alfdorfer Teilort Pfahlbronn vor, der eine spannende und wechselvolle Geschichte zu bieten hat. Von den Römern über die Staufer bis hin zu den Erholung suchenden Äbten des Klosters Lorch haben dort viele Persönlichkeiten ihre Spuren hinterlassen. Darüber hinaus lohnen der Ort und seine Umgebung als Ausflugsziel und als Tor in den Schwäbischen Wald.









Nicht zuletzt finden sich in der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung viele Beiträge aus dem Vereinsleben, Interessantes und Wissenswertes, inspirierende Leserfotos sowie viel Rätselspaß.





Geschichte erleben, aber im Kleinformat – das ist das Thema im Briefmarkensammlerverein „Gamundia“ von 1886. Der Verein ist nicht nur einer der ältesten im Landesverband Südwest, sondern auch einer der aktivsten. Entscheidend ist dabei nicht unbedingt der Wert der Marken und der postalischen Kostbarkeiten, sondern die Liebe und die Leidenschaft für ein Sammelgebiet. Denn manchmal erzählen Briefe und Postkarten ganz eigene Geschichten.

