Das Bücherwürml zeigt sich an der Johanniskirche

Mitarbeiter des a.l.s.o. haben bei strahlendem Sonnenschein gebrauchte Bücher, CDs und DVDs verkauft. Damit wollen sie für ihre Einrichtung werben und den Verkauf wieder ankurbeln.

Samstag, 03. Juni 2023

Jürgen Widmer

Mehr als 1000 Bücher in 25 Kartons, 150 Hörbücher, ungefähr 250 DVDs und bis zu 150 CDs hat das dreiköpfige Bücherwürml-​Team per LKW auf den Platz vor der Johanniskirche gebracht. Das Interesse ist lebhaft am Samstagvormittag, denn die Auswahl ist breit gefächert, und die Preise liegen lediglich zwischen einem und drei Euro. Die Einnahmen sind aber nur ein Aspekt bei der Aktion, wie Uwe Rüffle vom Bücherwürml-​Team erklärt.

„Wir wollen auch darauf aufmerksam machen, dass es uns noch gibt“, sagt er. Das Bücherwürml gehört, wie auch das Kaufhaus zum Sozialunternehmen a.l.s.o. in der Goethestraße 50 in Schwäbisch Gmünd.





Was das Bücherwürml bietet und ob sich Krimis besser verkaufen als Kinderbücher, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



