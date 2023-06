Das größte Dartturnier im Ostalbkreis

Archivfoto: Zimmermann

Nach den Gmünder Dartmeisterschaften hat sich der DC Over the Tops aus Göggingen ein weiteres Dart-​Großevent auf die Fahne geschrieben. Am 22. Juli finden in der Gögginger Gemeindehalle die „icotek Darts Open“ statt, die Ostalbmeisterschaft im Dartsport.

Samstag, 03. Juni 2023

Alex Vogt

42 Sekunden Lesedauer



„Die Gmünder Dartmeisterschaften sind wunderbar. Wir sind froh, sie ins Leben gerufen zu haben. Dennoch hatten wir immer etwas Bauchschmerzen, wenn wir Spieler abweisen mussten, da sie nicht aus dem ehemaligen Altkreis Gmünd gekommen sind. So kamen wir auf diese Veranstaltung“, sagt Vjekoslav Balaz, Vorsitzender des Dartclubs Over the Tops und Initiator der Veranstaltung.

Da die Gögginger mit ordentlich Zulauf rechnen, haben sie die Anmeldezahl bereits im Vorfeld auf 128 begrenzt. Am Turniertag wird um 12 Uhr gestartet, ab 11 Uhr ist das Warmspielen möglich. Es geht bei diesen Ostalbmeisterschaften um ein Preisgeld von maximal 1280 Euro.







Was sonst noch bei diesen Ostalbmeisterschaften geboten sein wird und wie man sich dafür anmelden kann, lesen Sie im Bericht des DC Over the Tops in der Rems-​Zeitung vom 3. Juni.



