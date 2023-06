Pfiffige Aktion: Bäcker Berroth bäckt Herzbrote für Sportförderung

Foto: Backparadies Berroth

Anfang Mai hat das Backparadies Berroth seine neue Filiale im Edeka-​Markt Gernoth in Lorch eröffnet. In den ersten Wochen fand sich ein besonderes, nämlich herzförmiges Brot in der Auslage. 231 Stück, teilt die Bäckerei mit, seien verkauft worden. Von der Spende werden Trikots für die örtliche Fußballjugend gekauft.

Samstag, 03. Juni 2023

Benjamin Richter

Drei Euro hatte eines der Herzbrote gekostet. Den beim Verkauf zusammengekommenen Betrag hat die Familie Berroth auf 1000 Euro aufgestockt, dieser wurde bei einem Vor-​Ort-​Termin offiziell übergeben.

In der Woche vom 4. bis 8. September, in den Sommerferien, veranstalten die Sportfreunde Lorch ein Fußballcamp für verschiedene Altersgruppen. Den Kindern wird hier eine Woche lang Fußball pur geboten. Als Geschenk erhält jedes Kind ein eigenes Trikot, welches aus dieser Spende finanziert wird.

Bei der Scheckübergabe (v. l.): Familie Berroth, Jugendleiter und Bambini-​Trainer Sven Scheller, die F-​Jugend-​Trainer/​innen Sabrina Levai und Florian Knecht sowie Kinder der Bambinis und der F-​Jugend.





