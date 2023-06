Fußball: Der VfR Aalen siegt im Test gegen den TV Heuchlingen mit 15:1

Der Fußball-​Regionalligist macht 90 Minuten lang Druck und bietet den Zuschauern bei seinem ersten Testspiel der neuen Saison 2023/​24 beim Wegfest des TV Heuchlingen einen kurzweiligen Abend. Kurios ist der Ehrentreffer für den A-​Ligisten TV Heuchlingen.

Freitag, 30. Juni 2023

Thomas Ringhofer

Im Vorjahr gastierte der VfR Aalen schon einmal im Rahmen von 100 Jahre TV Heuchlingen an der Lein. Da ging es 9:0 für Aalen aus – am Freitagabend kassierten die tapferen Heuchlinger gegen einen VfR, der sich tadellos präsentierte, 15 Treffer. Das Tor des Tages für die Gastgeber initiierte Marcel Tesar: Nach einem Zweikampf blieb ein Aalener am Boden liegen, das Spiel lief weiter, Tesar sah, das Keeper Brauns viel zu weit vor seinem Kasten stand, und schlug die Kugel hoch und weit aufs Tor. Brauns rannte zurück, verlor dabei die Orientierung und bugsierte den Ball mit dem Arm ins eigene Netz.







Was die Trainer nach der unterhaltsamen Partie sagten, und wer die Tore erzielte, lesen Sie in der Samstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



