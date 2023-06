Gmünder Bowling-​Stadtmeisterschaft: Qualifikation bis 26. Juli

Zum offiziellen Startschuss haben sich Leuchtturm-​Inhaber Albert Oberloher, Thorsten Vaas, Redaktionsleiter der Rems-​Zeitung, und Klaus Arnholdt, Leiter des Amtes für Bildung und Sport, im Leuchtturm getroffen und die Qualifikation für die von der Rems-​Zeitung präsentierte 11. offene Gmünder Bowling-​Stadtmeisterschaft eingeläutet.

Bis Mittwoch, 26. Juli, besteht die Möglichkeit, sich für das Finale der elften Auflage zu qualifizieren. Das Finale steigt am Sonntag, 30. Juli, ab 18 Uhr im Leuchtturm.

Von Dienstag bis Donnerstag hat die Bowling-​Sportsbar in Gmünd (Lorcherstraße 24) von 16 bis 23 Uhr geöffnet, freitags ab 15 Uhr. Auch an den Wochenenden können Herren, Frauen und Mannschaften ab 14 Uhr an der Qualifikation teilnehmen.

Eine Neuerung gibt es in diesem Jahr: Zum ersten Mal können die mindestens aus sechs Spielerinnen und Spielern bestehenden Mannschaften einen Wanderpokal gewinnen. Und zwar den Heinz-​Strohmaier-​Gedächtnispokal in Gedenken an den 2020 verstorbenen langjährigen Chef vom Dienst der Rems-​Zeitung, der diese seit 2010 stattfindende offene Gmünder Bowling-​Stadtmeisterschaft stets wertgeschätzt hat.

Die Siegerinnen und Sieger der drei Wertungen dürfen sich wieder auf attraktive Sachpreise freuen. Unter anderem wird die Rems-​Zeitung die Siegerpokale stiften.





