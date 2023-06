Gschwend: Brand an Trafostation

Foto: hs

Am Freitagmorgen kam es in der Welzheimer Straße in Gschwend zu einem Brand. Brandquelle ist wohl eine Trafostation.

Freitag, 30. Juni 2023

Sarah Fleischer

Die Anwohner der Welzheimer Straße seien von Explosionsgeräuschen aufgeschreckt worden. Eine größere Trafostation steht derzeit in Flammen, es gibt ein Blackout in Strom– und Telefonnetz. Derzeit schirmt die Feuerwehr Nachbargebäude ab und versucht, in die brennende Trafostation vorzudringen.

