Gutes Freibad-​Wasser in Schechingen — aber mit einem Leck

Archiv-​Bild: gbr

Das Icotek-​Freibad in Schechingen verfügt über eine einwandfreie Wasserqualität. Das gab Bürgermeister Stefan Jenninger in der Sitzung des Gemeinderats bekannt. Es gibt aber trotzdem ein Problem.

Freitag, 30. Juni 2023

Gerold Bauer

33 Sekunden Lesedauer







In dieser Sitzung des Schechinger Gemeinderats wurde auch ausführlich über Betreuungsangebote in den Kindergärten sowie in der Grundschule (inklusive der dafür veranschlagten Elternbeiträge) gesprochen. Den Bericht darüber lesen Sie am 1. Juli in der Rems-​Zeitung!



Die Prüfung durch das Gesundheitsamt habe keinerlei Beanstandungen ergeben, der PH-​Wert liege bei 7,5, die Wassertemperatur betrage 19,5 Grad. Allerdings gab es im Verlauf der Sitzung die Nachfrage nach einem Wasserverlust bei der Zufuhr ins Becken. Dies bestätigte Jenninger. Die Ortung des Lecks sei nur mit Hilfe von Grabungen möglich; dies wolle er aber im laufenden Betrieb vermeiden und erst nach der Saison in Angriff nehmen, sagte der Schultes.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



171 Aufrufe

132 Wörter

14 Minuten Online



Beitrag teilen