Mehr Arbeitlose im Juni in Ostwürttemberg

Symbol-​Foto: Rainer Sturm /​pix​e​lio​.de

Die Arbeitslosigkeit in der Region Ostwürttemberg ist im Juni leicht angestiegen. Um wieder mehr Dynamik in den Arbeitsmarkt zu bringen, setzt die Agentur für Arbeit auf einen „Ausbildungsbooster“.

Freitag, 30. Juni 2023

Freitag, 30. Juni 2023

„Um auch noch mehr Dynamik in unseren regionalen Ausbildungsmarkt zu bringen, möchte ich auf unseren Ausbildungs-​Booster ‚Fünf Tage, fünf Städte, 55 Berufe‘ vom 3. bis 7. Juli für unsere zukünftigen Auszubildenden in Ostwürttemberg hinweisen: Jugendliche können sich in den jeweiligen Städten über die 55 Berufe und mehr nicht nur informieren, sondern diese hautnah erleben“, so Prusik.







Wann die Aktion in welchen Städten stattfindet und was sich für Menschen in Kurzarbeit ab Juli ändert, steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Die Agentur für Arbeit in Aalen meldet für Juni 2023 9071 Arbeitslose, damit stieg die Quote leicht auf 3,6 Prozent. Die Jugendarbeitslosigkeit verbleibt bei 2,4 Prozent. „Auch wenn die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat Mai um 90 auf 9071 Personen zugenommen hat und wir uns damit wieder über der 9000er-​Marke befinden, liegen wir mit einer Arbeitslosenquote von 3,6 Prozent unter dem Schnitt des Landes Baden-​Württemberg von 3,8 Prozent“, so Claudia Prusik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Aalen. Im Ostalbkreis liegt die Arbeitlosenquote mit 3,3 Prozent sogar noch weiter darunter.

