Planeten im Juli: Venus glänzt, Jupiter thront

Foto: s.kunka /​pix​e​lio​.de

Auch wenn hierzulande der Sommer erst so richtig in Fahrt zu kommen scheint, kündigt sich am Himmel bereits der Herbst an. Was der Juli für Sonne, Mond und Sterne und viele weitere Gestirne an Überraschungen bereithält, zeigt die Sternstunde.

Freitag, 30. Juni 2023

Benjamin Richter

59 Sekunden Lesedauer



Schon am 6. Juli erreicht die Erde um 22 Uhr ihren sonnenfernsten Bahnpunkt. Ihr Abstand beträgt an diesem Tag 152 Millionen Kilometer vom Glutball Sonne.

Das Sonnenlicht überbrückt die Strecke von der Sonne zur Erde in acht Minuten und 27 Sekunden. Damit ist es 17 Sekunden länger als Anfang Januar zu uns unterwegs, wenn die Erde ihre geringste Entfernung von der Sonne erreicht.

Die Sonne hat mit ihrem Abstieg zum Herbstpunkt am Himmelsäquator begonnen. Am 21. verlässt sie die Zwillinge frühmorgens und wechselt in das Sternbild Krebs.

Einen Tag später tritt die Sonne eine Stunde vor Mitternacht in das Tierkreiszeichen Löwe. Die Tageslänge schrumpft um eine Stunde, die Mittagshöhe der Sonne nimmt um fünf Grad ab.

In der Abenddämmerung leuchtet als Erstes der Planet Venus am Westhimmel auf. Zu Venus sagt man auch Abendstern, obwohl sie astrophysikalisch gesehen gar kein Stern ist. Am 7. Juli strahlt Venus in größtem Glanz. Ende des Monats zieht sie sich schnell vom Abendhimmel zurück und wird unsichtbar.





Wann die Raumsonde Juice am Jupiter eintrifft und wann sich ein freier Blick auf die Ringe des Saturn bietet, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung. Die gesamte Ausgabe gibt es auch online im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



144 Aufrufe

236 Wörter

37 Minuten Online



Beitrag teilen