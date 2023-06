Rems-​Zeitung verabschiedet Spediteur Wiersdorf

Foto: fleisa

Über 20 Jahre fuhr Reiner Wiersdorf mit seiner Spedition für die Rems-​Zeitung. Nun wurde er offiziell verabschiedet und übergab damit diese Aufgabe an die Spedition Seifert. An Ruhestand denkt er aber noch lange nicht.

Freitag, 30. Juni 2023

Sarah Fleischer

33 Sekunden Lesedauer







Was Reiner Wiersdorf in Zukunft erwartet und wie seine Nachfolgerin in die Zukunft blickt, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



„Da geht quasi eine Ära zu Ende“, formulierte Verlegerin Franziska Sigg bei der Verabschiedung von Reiner Wiersdorf. Etwas mehr als 20 Jahre lang hatte er mit seiner Spedition die frisch gedruckten Zeitungen von der Druckerei nach Schwäbisch Gmünd gebracht. Zuerst noch aus der Hausdruckerei heraus, dann von Stuttgart und schließlich seit Kurzem aus Esslingen. „Das ist wirklich eine tolle Leistung, die Sie erbracht haben“, betont Sigg. Nun übergibt Wiersdorf den Staffelstab an die Spedition Seifert.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



139 Aufrufe

134 Wörter

16 Minuten Online



Beitrag teilen