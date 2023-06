City-​Center: Neuer Handyladen und gute Auslastung

Bernd Schmitt, Geschäftsführender Gesellschafter der SWG Objektgesellschaft, ist zufrieden. In seinem Bereich des City-​Centers gibt es kaum Leerstände und mit dem O2-​Shop von Waldemar Herter auch einen neuen Mieter.

Freitag, 30. Juni 2023

Schmitt und seine Mitgesellschafterin Mira Nowak hören dies natürlich gern. Und auch ansonsten fällt deren Situationsbeschreibung für das Einkaufszentrum durchaus positiv aus. Zumindest die Auslastung des Parkhauses hat Vor-​Corona-​Niveau erreicht.







Wie es ansonsten um die Auslastung des Einkaufszentrums bestellt ist und wann Herters Shop öffnet, lesen sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Für Herter war schnell klar, wohin er wollte, als klar war, in seinem Laden in der Kappelgasse 5 geht es nicht mehr weiter. „Von der Frequenz her ist das City-​Center unschlagbar“, sagt er. Also wird er mit seinen vier Mitarbeitern das ehemalige Corona-​Testzentrum im Center beziehen. 50 Quadratmeter Verkaufsfläche und 20 Quadratmeter Bürofläche stehen ihm hier zur Verfügung.

