SG Alfdorf/​Eschach: Aufstieg in die Landesliga

Die Fußballerinnen der Spielgemeinschaft Alfdorf/​Eschach haben mit einem 4:2-Sieg nach Verlängerung im entscheidenden Relegationsspiel gegen den TGV Dürrenzimmern Geschichte geschrieben und steigen aus der Regionenliga in die Landesliga auf.

Im finalen Relegationsspiel um die Landesliga-​Zugehörigkeit in der Saison 2023/​24 ist den Frauen der SG Alfdorf/​Eschach gegen den TGV Dürrenzimmern ein 4:2-Sieg nach Verlängerung und damit der direkte Durchmarsch in die Landesliga gelungen.Als Vizemeister der dritten Regionenliga-​Staffel traf die SG Alfdorf/​Eschach, die bereits ein Jahr zuvor über die Relegation aus der Bezirksliga in die Regionenliga aufgestiegen war, auf den TGV Dürrenzimmern, der die Saison 2022/​23 in der ersten Landesliga-​Staffel auf dem Relegationsrang neun abgeschlossen hatte.

