So Ebbes: Tücken des Erwachsenenlebens

Symbol-​Foto: RainerSturm /​pix​e​lio​.de

Das Erwachsenenleben bringt so einiges an Herausforderungen mit sich. Besonders, wenn gerade die erste eigene Wohnung bezogen wurde und man sich um zahlreiche Dinge kümmern muss, die zuvor so bequem von der Wohnheimverwaltung beziehungsweise den Eltern geregelt wurden…

Freitag, 30. Juni 2023

Sarah Fleischer

Bis man die örtlichen Müllabfuhrregelungen und Gebühren durchstiegen hat, dauert es schon mal einen Tag. Dann kann auch der Antrag auf die benötigte Restmülltonne ausdrücklich nur per Post eingereicht werden, nicht per E-​Mail, noch nicht einmal als Fax. Am liebsten möchte man anrufen und nachfragen, ob das Postauto zu modern ist und man lieber die Brieftaube losschicken soll. Auch an einen Strom– und Gasvertrag zu kommen, kostet Nerven. Zum einen hatte der Vormieter vergessen, seine Verträge beim Grundversorger rechtzeitig zu kündigen, was zu Verwirrungen beim neuen Wunschversorger führt. Auf Geheiß meldet man sich also erst beim Grundversorger an, um ordnungsgemäß umgemeldet werden zu können. Schon bald flattert auch eine Kündigungsbestätigung ins Haus und man ist zufrieden. Bis drei Tage später eineim Briefkasten liegt. Beide sind datiert auf das gleiche Datum und man fragt sich: „Ja, was denn jetzt?!“ Ein Anruf beim Kundenservice des Grundversorgers offenbart: Alles hat seine Richtigkeit, Vertrag gekündigt. Die Post hatte die Briefe wohl nur in der falschen Reihenfolge ausgeliefert.

