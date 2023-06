Special Olympics: Gmünder Team glänzt in Berlin

Foto: Schuhmacher

Es ist ein Erlebnis, das Andreas Schuhmacher aus Schwäbisch Gmünd nicht so schnell vergessen wird. Gemeinsam mit seinem Team war er mit seinen Modern Dance Künsten ein Teil der Special Olympics.

Freitag, 30. Juni 2023

Alex Vogt

36 Sekunden Lesedauer



Unter dem Motto „des inklusiven Gedankens im Sport“ als Teil des Interimsprogramms haben Memi Demiri, mehrfacher Weltmeister im Breakdance und vielfacher Europameister im Hip-​Hop, Andreas Schuhmacher und Muis Demiri am Alexanderplatz und Messe– und Olympiazentrum mit viel Spaß ihr Können gezeigt. Mit ihrer eigenen Choreographie begeisterten sie bei insgesamt 13 Auftritten. Mit dabei war auch Betreuerin Sabine Sachsenmaier.







Was dieses Team aus Schwäbisch Gmünd außerdem noch in Berlin erlebt hat, lesen Sie im Bericht von Andrea Dezman in der Rems-​Zeitung vom 1. Juli.







Seit ein paar Tagen sind Andreas Schuhmacher und sein Team zurück aus Berlin. Gegangen voller Vorfreude und gekommen mit einem Koffer voller Eindrücke und Erlebnisse.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



258 Aufrufe

145 Wörter

58 Minuten Online



Beitrag teilen