Aloisle-​Fest bildet gelungenen Auftakt

Foto: ts

Nach langer Entsagung wegen der Corona-​Pandemie hat das 21. Aloisle-​Fest am Freitag im Stadtgarten mehr als 500 Altersgenossen in den Stadtgarten gelockt. Schon beim traditionellen Einmarsch zeigte sich: Die Vorfreude ist riesig.

Sonntag, 04. Juni 2023

Jürgen Widmer

Nach dem tollen Einmarsch wurde deutlich, wie froh man sich sich selbst feierte nach Jahren der Pandemie-​Entbehrung und wie viel Selbstentzündung und Begeisterung sich bereits beim Einmarsch entluden.





Das Aloislefest läutet läutet traditionell den Reigen der AGV-​Jahrgangsfeste ein. So auch am vergangenen Freitagabend im Congress centrum stadtgarten (CCS).Im Mittelpunkt des prächtigen und lautstark-​fröhlichen musikalischen Einzugs standen in diesem Jahr die Altersgenossen der Jahrgänge 1943, 1953, 1963, 1973 und 1983, die mit ihren Fahnen und mit Musik feierlich in den Peter-​Parler-​Saal einzogen, wo sie von den Mitgliedern aller anwesenden Altersgenossen-​Vereine feierlich und herzlich begrüßt wurden. Diese jahrgänge werden, gemäß der nun schon 160 Jahre währenden Tradition, die Umzüge in diesem Jahr aktiv bestreiten.

