Fußball: Bargau gewinnt in Sontheim und ist wieder Spitzenreiter

Im Spitzenspiel der Fußball-​Bezirksliga hat der FC Germania Bargau beim bisherigen Tabellenführer FV Sontheim mit 3:0 (1:0) gewonnen und damit Platz eins übernommen.

Sonntag, 04. Juni 2023

Thomas Ringhofer

Die Gastgeber begannen stürmisch und hatten bereits in der zweiten Minute Pech, als ein Kopfball nur am Pfosten landete. Danach übernahmen die Bargauer die Initiative, hatten mehr Chancen, die zur Führung durch Schiefgen in der 27. Minute führte.





Die zweite Hälfte gehörte komplett den Germanen. Kreutter (64.) und Bretzler (80.) erhöhten auf 3:0, das völlig verdient war.





Im letzten Heimspiel am Sonntag gegen Neuler (15.30 Uhr) kann Bargau die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga perfekt machen.





Den Spielbericht aus Sontheim lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



