Reportage: Welt– und Lokalgeschichte in Briefmarken

„Briefmarkensammler sind gescheite Leute.“ Davon ist Rosi Hof, die Vorsitzende des Gmünder Briefmarkensammlervereins „Gamundia“, überzeugt. Denn die postalischen Kostbarkeiten machen Geschichte greifbar. Zwar werden im Zeitalter von E-​Mail und WhatsApp kaum noch Briefe verschickt. Doch in dem Verein steckt noch jede Menge Leben.

Sonntag, 04. Juni 2023

Franz Graser

Die Szene erinnert an ein Kaffeekränzchen: Um den Tisch der Wohnung von Rosi Hof sind neben der Vorsitzenden des 1886 gegründeten Briefmarkensammlervereins „Gamundia“ mit Max Jäger, Albert Kaiser und Wolfgang Posch drei vitale Herren versammelt. Statt Kaffee gibt es Schorle. Auf dem Tisch liegen dicke Ringbücher, in denen postalische Kostbarkeiten und Kuriositäten schlummern.





Die Alben werden geöffnet. Albert Kaiser zeigt Briefumschläge mit Zeppelin-​Briefmarken, die 1930 an Bord des Luftschiffs LZ127 „Graf Zeppelin“ nach New York befördert wurden. Wolfgang Posch präsentiert unter anderem eine historische Postkarte, die der „Rosensteindoktor“ Franz Keller, der Namensgeber des Wanderheims auf dem Kalten Feld, verschickt hat. Rosi Hof zeigt Postkarten mit Rosenmotiven aus der Zeit zwischen 1890 und 1930, und Max Jäger legt Briefumschläge mit Sonderstempeln verschiedener Polarforschungs-​Missionen auf den Tisch.





Beim Sammeln sei nicht in erster Linie der Wert ausschlaggebend, erläutert Wolfgang Posch. „Sondern man sammelt, weil man ein Thema schön oder interessant findet. Teilweise bildet das Thema auch weiter.“ Denn anhand von Briefmarken und postalischen Belegen wie Briefen oder Postkarten werde Geschichte greifbar. Posch zeigt eine Marke, die vor 100 Jahren, am 28. November 1923, abgestempelt wurde. Der Nennwert der Marke beträgt zehn Milliarden Mark – ein Beleg für die Hyperinflation, die in diesem Jahr in Deutschland grassierte.







