Coole Fahrt im Löschfahrzeug in Böbingen

Nach langer Pause hat am Wochenende wieder das beliebte Feuerwehrfest in Böbingen am Feuerwehrgerätehaus stattgefunden. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt und auch die kleinen Gäste kamen nicht zu kurz.

Montag, 05. Juni 2023

Jürgen Widmer

Schon am frühen Mittag suchten sich viele Besucher ein schattiges Plätzchen unter den Schirmen oder im Gerätehaus, während im Hintergrund aus dem Lautsprecher Blasmusik dröhnte.





Wie es um die Freiwillige Feuerwehr Böbingen bestellt ist, und welche Attraktionen sonst noch auf die Besucher warteten, lesen sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Allein das großartige Wetter schaffte am Sonntag eine perfekte Grundlage für ein gelungenes Feuerwehrfest am Gerätehaus der Böbinger Feuerwehr, das in dieser Form seit der Pandemie nicht mehr stattgefunden hat. „Wir wollten es endlich wieder in der ursprünglichen Form machen“, erzählt Kommandant Dominik Ebert, nachdem vergangenes Jahr das Lichterfest mit Böbinger Vereinen als Ersatz stattfand.

