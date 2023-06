Dreifaltigkeitsfest in Schwäbisch Gmünd

Foto: wd

Am Dreifaltigkeitssonntag konnte bei schönstem Wetter und mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern die lieb gewordene Tradition mit einem Gottesdienst vor der Kapelle weitergeführt werden.

Montag, 05. Juni 2023

Sarah Fleischer

Nach einem kurzen Grußwort des Vorsitzenden der Deblerschen Stiftung, begann die Feier zur Heiligen Dreifaltigkeit mit Pfarrer i.R. Alfons Wenger und Herrn Weinmann an seiner Seite. In seiner Ansprache wies Pfarrer Wenger auf die Bedeutung und Entstehung des Glaubens an die Dreifaltigkeit für die christliche Gemeinschaft hin.







Merh über das Fest an der Dreifaltgkeitskapelle und andere Neuigkeiten aus dem Raum Gmünd gibt es am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.

