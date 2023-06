Gmünd: Einbrecher verwüstet Waschhalle in Buchstraße

Foto: rz-​archiv

Ein bisher unbekannter Einbrecher hat zwischen Freitag und Montag ein Fenster an einer Waschhalle in der Buchstraße in Schwäbisch Gmünd aufgehebelt. Im Inneren hebelte er laut Polizei den Verteilerkasten auf, durchwühlte sämtliche Aktenordner und stahl Bargeld. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Montag, 05. Juni 2023

Benjamin Richter

29 Sekunden Lesedauer



Die Tat, präzisiert ein Polizeisprecher, habe sich zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, zugetragen. Das Bargeld, nach polizeilichen Angaben 50 Euro, entwendete der Täter demnach aus einer Schublade. Beim Aufhebeln des Stromverteilerkastens und der weiteren „Durchsuchung“ durch den Einbrecher enstand darüber hinaus ein Sachschaden von rund 3000 Euro.



Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/​3580 entgegen.





