Gschwend: Das Programm zum Ostalbsommer

Der Ostalbkreis feiert 50-​Jähriges, und auch Gschwend ist dabei. An Fronleichnam stellt die Gemeinde ein Programm auf die Beine, das an Vielfalt, Umfang und Kreativität kaum zu überbieten ist.

Montag, 05. Juni 2023

Wie kommt nun ausgerechnet eine Gemeinde von der Größe Gschwends dazu, ein solch großes Fest zu veranstalten, als einzige im ganzen Ostalbkreis?





Die Antwort darauf und was am Donnerstag alles geboten wird, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



„Ich bin wirklich stolz auf Gschwend“, sagt Bürgermeister Christoph Hald. Schließlich hat seine 5000-​Einwohner-​Gemeinde für die Feier zum 50-​jährigen Geburtstag des Ostalbkreises ein riesiges Programm auf die Beine gestellt: An elf Stationen in der ganzen Gemeinde werde es 30 verschiedene Programmpunkte und Veranstaltungen geben, erläutert Hald.

