La Spesa: Klein-​Italien am Gmünder Münsterplatz

Foto: jtw

Nirgendwo schien Italien näher an Schwäbisch Gmünd, als im „La Spesa“. Vor allem an Markttagen schien dort noch eine nostalgische Form des „Dolce Vita“ aufzuleben. Doch nach fast 21 Jahren haben Susanne und Pietro Comite jetzt neue Räume bezogen. Das hat gute Gründe.

Montag, 05. Juni 2023

Jürgen Widmer

Seit 1996 gibt es das La Spesa, zunächst in der Richard-​Wagner-​Straße, dann am Kalten Markt und jetzt zuletzt in der Augustinerstraße 1. Seit einer Woche ist es jetzt am Münsterplatz 10 daheim. „Das war uns wichtig, denn wir wollten in Nähe des Marktes sein“, sagt Susanne Comite.





Wie Pietro nach Gmünd kam und was das Besondere im La Spesa ist, lesen sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Noch schraubt und bohrt Pietro Comite an der Verkaufstheke, derweil Ehefrau Susanne bereits die ersten Kundinnen und Kunden bedient. Noch ist das eine oder andere improvisiert, aber eines ist nach dem Umzug gleich geblieben: die freundlichen Inhaber.

