Überzeugender Liederabend an der Pädagogischen Hochschule Gmünd

Foto: Dietlinde Fuchs

Im Festsaal der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd hat ein Liederabend mit Werken von Franz Schubert, Frédéric Chopin, Richard Strauss, Hugo Wolf und Sergej Rachmaninow das Publikum bezaubert.

Montag, 05. Juni 2023

Jürgen Widmer

Das äußerst abwechslungsreiche Programm begann mit dem Lied „Das Rosenband“ von Richard Strauss.





Die Sopranistin Schirin Hudajbergenova, Staatsoper Nürnberg, und die Gmünder Pianistin Julia Chekulaeva präsentierten ein überaus ansprechendes romantisches Programm unter dem vielversprechenden Namen „Frühlingsschatten“.Die Ausdruckswelt lag dabei zwischen Musik aus der Hochromantik bis zum Jugendstil und zog das Publikum von Anfang an in ihren Bann. Die beiden hochdekorierten Künstlerinnen stammen aus Kasachstan und Russland, leben und arbeiten seit vielen Jahren in Deutschland.

