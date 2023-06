500 Jahre Schweden: Die Idylle hat eine Kehrseite

Von wegen „Keiner mag mehr Malle, alle woll’n nach Schweden“. Wer zum 500. Geburtstag etwas genauer hinschaut, sieht: Es ist nicht alles meeresblau, fjordgrün und michelhaft witzig, was mitten in Skandinavien so passiert. Drogen und Waffen kommen reichlich zum Einsatz.

Dienstag, 06. Juni 2023

Benjamin Richter

Hach, Schweden! Nur wenige Staaten der Erde haben ein solch positives Image wie das skandinavische Land im Norden der EU.

Das liegt unter anderem an der Bullerbü-​Idylle, mit der die große schwedische Kinderbuchautorin Astrid Lindgren einst auch unzählige Deutsche begeistert hat, an fröhlichen Pop-​Ohrwürmern von Abba, an überdurchschnittlich schönen Menschen und irgendwie auch an Ikea.

„Schweden hat ein zu gutes Image!“, bemerkte Moderator Tommi Schmitt jüngst im Spotify-​Podcast „Gemischtes Hack“, nachdem Schweden wieder einmal den Eurovision Song Contest gewonnen hatte.

Schmitt war sich sicher: Wäre Schweden mit dem deutschen Song angetreten, dann wäre es niemals Letzter geworden. Anders als Deutschland also.

Dieses Land wird nun in gewisser Weise 500 Jahre alt. Am Dienstag (6. Juni) ist es fünf Jahrhunderte her, dass Gustav Wasa im Jahr 1523 in Strängnäs zum König von Schweden gewählt wurde und Schweden eine neue Epoche einleitete, in der es aus der Kalmarer Union mit Dänemark und Norwegen ausschied und sich zum Nationalstaat entwickelte.





Schweden, beliebter als andere? Gerade unter Deutschen ist es ein absolutes Sehnsuchts– und Reiseland. In Stockholm hört man derzeit wieder überdurchschnittlich viel Deutsch, wenn Touristen durch die Altstadt Gamla Stan pilgern. „Keiner macht mehr Malle, alle fahr’n nach Schweden“, stellte Rapper Marteria schon im Song „Kids“ fest.

