„FiftyFifty-​Taxi“: Feste Größe im Gmünder Nachtleben wird 20

Foto: Tim Reckmann /​pix​e​lio​.de

2003 gestartet, geht die Aktion „fiftyFifty-​Taxi“ inzwischen ins dritte Jahrzehnt. Die Idee: Jugendliche und junge Erwachsene teilen sich den Fahrpreis mit Landkreis, Aktionspartnern und Sponsoren und kommen innerhalb des Ostalbkreises sicher vom Feiern nach Hause. Aus Schwäbisch Gmünd ist das Angebot laut Taxen-​Zentrale nicht mehr wegzudenken.

Dienstag, 06. Juni 2023

Benjamin Richter

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



„Wenn es das fiftyFifty-​Taxi nicht mehr geben würde, gäbe es in Gmünd einen riesigen Aufschrei“, zeigt sich Bettina Fifka überzeugt. 20 Jahre nach dem Start habe sich die Aktion in der Stadt und den umliegenden Gemeinden etabliert und werde sehr gut angenommen, lautet die Einschätzung der Büroleiterin der Taxen-​Zentrale Schwäbisch Gmünd.

In dieser haben sich – ein landesweites Unikum – alle ortsansässigen Taxiunternehmen zusammengeschlossen und bringen mit einer Flotte von insgesamt 28 Fahrzeugen Kunden von A nach B. Da auch die Firmen Taxi Sauter in Böbingen, Taxi Munz in Mögglingen und Taxi Cahani in Lorch an „fiftyFifty-​Taxi“ teilnehmen, ergibt sich im Altkreis Gmünd für Fahrgäste bis 25 Jahre an Wochenenden ein lückenloses Netz.

Jeweils am Freitag– und Samstagabend können sie die Vergünstigung ab 22 Uhr bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr nutzen. Da sich der Preis für das Taxi nicht nach der Anzahl der Personen richtet, sondern nur die gefahrenen Kilometer zählen, bietet sich „fiftyFifty-​Taxi“ besonders für Gruppen an, die sich den Fahrpreis teilen.





Wie viel Geld Firmen und Kreisverwaltung in 20 Jahren zu den Taxikosten der Jugendlichen beigesteuert haben und welche Orte besonders häufig angesteuert werden, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die gesamte Ausgabe auch online im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



483 Aufrufe

251 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen