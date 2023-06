Kasim Gashi: WM-​Titelkampf in Alfdorf

Foto: Astavi

Für Kasim Gashi geht es am Samstag, 24. Juni, in Alfdorf um den vakanten Weltmeistertitel im Mittelgewicht der beiden Boxverbände GBU und WBF. Im RZ-​Interview blickt der Profiboxer aus Heubach auf diesen WM-​Titelkampf gegen Fouad El Massoudi voraus.

Dienstag, 06. Juni 2023

Alex Vogt

1 Minute 17 Sekunden Lesedauer



In einem Zwölf-​Runden-​Kampf zwischen dem 33-​jährigen Lokalmatadoren Kasim Gashi und dem 35-​jährigen Fouad El Massoudi aus Frankreich wird am Samstag, 24. Juni, in der Sporthalle in Alfdorf der neue Weltmeister der Global Boxing Union und World Boxing Federation im Mittelgewicht bis 72,5 Kilogramm ermittelt.



Im Interview mit RZ-​Sportredakteur Alexander Vogt spricht Kasim Gashi über diesen bevorstehenden Höhepunkt seiner bisherigen Profikarriere.





Sie wollen am 24. Juni also Weltmeister werden. Welche Bedeutung hätte dieser Titel für Sie?

Das wäre die Krönung nach dem Rücktritt im vergangenen Jahr.







Wie kommt es dazu, dass es nun um eine Weltmeisterschaft geht?

Ich mache es mir nie einfach in meinen Kämpfen. Wie 2022, als ich gegen Siarhei Huliakevich durch einen K.o. in der siebten Runde verloren habe. Der letzte Gegner bei meinem EM-​Titelkampf in Alfdorf (Anm. d. Red.: vorzeitiger Gashi-​Sieg durch K.o. in der vierten Runde gegen Almir Skrijelj) war in der Rangliste 100 Plätze über mir. Und mein nächster Gegner wird wieder 100 Plätze über mir sein. Die Verbände feiern so etwas und bevorzugen solche Kämpfe. Mit den beiden Verbänden WBF und GBU habe ich mich dann darauf geeinigt, dass nun in Alfdorf dieser WM-​Titelkampf ausgetragen wird. Das ist für mich eine riesengroße Ehre.





Weil Ihr großes Idol Roy Jones junior, den Sie für diesen Boxabend in Alfdorf als Ehrengast verpflichtet haben, auch schon WBF-​Weltmeister war?

Genau, vor allem deshalb. Das ist schon der Wahnsinn, dass Roy Jones junior höchstpersönlich da sein wird in Alfdorf. Allein deshalb habe ich schon Ticketanfragen aus Dresden, aus der Schweiz und aus Frankreich bekommen.







Das ausführliche Interview lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 6. Juni.







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



162 Aufrufe

311 Wörter

47 Minuten Online



Beitrag teilen