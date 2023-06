Tagung: Jüdisches Kulturerbe in Schwäbisch Gmünd

Foto: msi

„Was ist Kulturerbe?“ „Was ist ein Denkmal“ und „Wer sind die Erben?“ sind Fragen, mit denen sich das Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft beschäftigt. Seit Montag tauschen sich Forschende auf dem Schönblick dazu aus.

Dienstag, 06. Juni 2023

Sarah Fleischer

Im Rahmen des Schwerpunktprogramms (SPP) beschäftigen sich bundesweit Forschende aus den unterschiedlichsten Disziplinen mit jüdischem Kulturerbe „samt seinen Konstruktionen und Manifestationen“, heißt es auf der Homepage des Programm. Und weiter: „Ziel des SPP ist es, „jüdisches Kulturerbe“ in neuer Weise transdisziplinär zu betrachten und bisherige wissenschaftliche, denkmalpflegerische, museologische und kulturpolitische Arbeiten auf diesem Gebiet kritisch und damit zukunftsweisend zusammenzuführen.“ 2022 hat das Programm begonnen, nun kamen die Beteiligten erstmals persönlich in Schwäbisch Gmünd zusammen.

