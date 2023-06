Gäste aus England in Herlikofen: Ein Länderspiel zum Jubiläum

Seit 60 Jahren besteht zwischen Herlikofen und dem Dorf Parson Drove nördlich von Cambridge eine besondere Verbindung. Im Jubiläumsjahr empfängt der Gmünder Ortsteil nun ab Donnerstag 55 Gäste aus England und trägt eine traditionsreiche Fußballpartie aus.

Es ist ein buntes Programm, dass die Fenlandfreunde im TV Herlikofen für ihre britischen Besucherinnen und Besucher zusammengestellt haben: Auf einen geselligen Abend nach der Anreise am Donnerstag folgt am Freitag um 17 Uhr mit dem „Länderspiel“ zwischen Herlikofen und Parson Drove ein Klassiker auf dem TV-​Sportplatz, der bereits 1963 erstmals ausgetragen wurde.

Mit einem Festabend wird am Samstag die 60-​jährige Freundschaft zwischen beiden Orten gefeiert, bevor Herlikofer und Fenländer – so heißt der Landstrich, in dem Parson Drove liegt – am Sonntag gemeinsam das Porsche-​Museum in Stuttgart und die Greifvogelschau in Lorch besuchen.

Wie kam das besondere Band zwischen dem Gmünder Ortsteil, der zu Beginn der Partnerschaft 1963 noch eigenständig war, und dem mittelenglischen Dorf eigentlich zustande? Ortsvorsteher Thomas Maihöfer hat die Erklärung: „In englischer Kriegsgefangenschaft lernten sich einst zwei Männer kennen, die beide in Ungarn geboren worden waren, Jack Mader und Joseph Luntzer“, schildert er.

Durch ihre gemeinsame Leidenschaft, den Fußball, seien sie Freunde geworden. Als sich ihre Wege 1947 trennten, Mader im Fenland blieb und Luntzer in sein Baugeschäft in Herlikofen zurückkehrte, war das für die Ortspartnerschaft erst der Anfang.





Wie die Fenlandfreunde und der Ortsvorsteher von Herlikofen den Jubiläumskick und den Zustand der Ortsfreundschaft einschätzen, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Die gesamte Ausgabe gibt es auch online im iKiosk.

