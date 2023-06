Gisela und Ewald Schäfer feiern Diamant-​Hochzeit

Das Ehepaar Gisela und Ewald Schäfer feiert am 8. Juni ihre Diamantene Hochzeit. Aus diesem Anlass erzählen sie die Geschichte ihrer Liebe, die nahezu filmreif anmutet.

Mittwoch, 07. Juni 2023

Sarah Fleischer

Gisela Keller und Ewald Schäfer sind beide während der Nachkriegszeit in Heilbronn aufgewachsen. Beide haben als Kinder die Zerstörungen der Stadt am Neckar erlebt. Besonders schlimm hat es die Familie Keller erwischt. In das Haus flog bei einem Luftangriff eine Bombe hinein.



Als es nach dem Krieg wieder aufgebaut war, wurde Ewald Giselas Nachbar — und später mehr als das.





