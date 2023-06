Ostalbkreis-​Jubiläum: Gschwend feiert im ganzen Gemeindegebiet

Wer am Feiertag Fronleichnam alle Veranstaltungen im Rahmen des Kreisjubiläums in Gschwend besuchen möchte, braucht ganz schön Ausdauer. An nicht weniger als elf Orten im Gemeindegebiet präsentieren sich Vereine, Institutionen und Geschäfte.

Ein Schwerpunkt ist der Marktplatz in Gschwend. Dort findet um 12.15 Uhr die offizielle Begrüßung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gäste durch Bürgermeister Christoph Hald statt, der bei dieser Gelegenheit den „Ostalb-​Baum“ an Landrat Dr. Joachim Bläse übergibt.







In der evangelischen Kirche finden am Nachmittag (13, 15 und 16 Uhr) Konzerte statt, das Alphornkonzert um 16 Uhr wird mit einer Kirchenführung verknüpft. Bereits ab 11 Uhr präsentieren sich auf dem Marktplatz die DRK-​Initiative „Bürger für Bürger“mit ihren Dorfmobilen und die Jugendfeuerwehr mit einer Spielstraße und einem Feuerwehrauto. Der VdK-​Ortsverband lädt in das evangelische Gemeindehaus ein.





Eine weitere Station ist der Musikweg, ein Rundwanderweg in der Nähe des Badsees, den der Musikverein pfiffig gestaltet hat. Der Weg führt am Märchenwald und dem Waldentdeckerpfad vorbei.





Auch an vielen weiteren Orten bieten die Gemeinde Gschwend und viele Vereine am Fronleichnamstag informative und unterhaltsame Veranstaltungen an, so etwa am Hagbergturm oder an der Teufelskanzel bei Rotenhar.

