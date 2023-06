„Tango Mundo“: Open-​Air Konzert bei der a.l.s.o.

Foto: also

Am Samstag, 17. Juni präsentiert die Jazz-​Mission Schwäbisch Gmünd e.V. das Quartett „Tango Mundo“. Der „a.ls.o.-Garten“ wird zum Schauplatz für die Welten des Tango, Jazz und Bossa Nova.

Mittwoch, 07. Juni 2023

Sarah Fleischer

Die vier Musiker Bobbi Fischer, Veit Hübner, Didi Kraus und Klaus-​Dieter Mayer nehmen Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Reise durch die Welt des Tangos — aber nicht nur. Das Konzert findet am 17. Juni um 19.30 Uhr im „a.l.s.o. –Garten“ statt.







Welchem Künstler das Konzert gewidmet ist und was die Tickets kosten, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



