Lorch: P+R-Parkplatz am Bahnhof bei deutschlandweitem Test sehr gut bewertet

Der PParkplatz am Lorcher Bahnhof wurde nun bei einem deutschlandweitem Test des Autoclubs Europa (ACE) sehr gut bewertet. Das Angebot an E-​Ladepunkten in der Klosterstadt gilt als vorbildlich, wird allerdings offenbar noch wenig genutzt. Während die Tester vor Ort waren stand an den Ladesäulen kein einziges Auto.

Donnerstag, 08. Juni 2023

Gerold Bauer

Unter dem Motto „Kann Deutschland P+R?“ prüft der Autoclub Europa (ACE) derzeit über 250 P+R Anlagen deutschlandweit auf ihre Qualität. Davon 42 in Baden-​Württemberg. Am Mittwoch kam die Prüfkommission nach Lorch, um sich am dortigen Bahnhof vor Ort einen Eindruck vom P+R Parkplatzangebot zu verschaffen. Am Ende konnte die ACE-​Prüfkommission eine sehr gute Bewertung für die Lorcher P+R Parkplätze vergeben.





Details über die Bewertung dieses Lorcher Angebots für eine zeitgemäße Verkehrsinfrastruktur finden Sie am 9. Juni in der Rems-​Zeitung!



