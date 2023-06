Normannia Gmünd: Generalprobe in Tübingen

Foto: Astavi

Der Vizemeister 1. FC Normannia Gmünd führt seine Kür zum Ligaabschluss der Fußball-​Verbandsliga bei der TSG Tübingen durch, tritt dort an diesem Samstag (15.30 Uhr) zum letzten Saisonspiel an.

Donnerstag, 08. Juni 2023

Alex Vogt

22 Sekunden Lesedauer







Den ausführlichen FCN-​Vorbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 9. Juni.



In der Woche darauf, am 17. Juni, wird es dann in die Relegation zur Oberliga gehen.Das letzte Saisonspiel in Tübingen kann die Normannia nun perfekt als Generalprobe ansehen vor dieser Relegation. Deswegen gibt es beim FCN logischerweise auch keinerlei Anzeichen, dass man die Saison ausklingen lassen würde.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



312 Aufrufe

90 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen