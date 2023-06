Offenes Trainingslager im Ostkastell in Welzheim

Foto: Stadt Welzheim

Vor knapp 2000 Jahren war das Leben im Remstal und und in Teilen des Schwäbischen Walds vom römischen Truppen am Limes geprägt. Anlässlich des 30-​jährigen Jubiliäums des Archäologischen Parks in Welzheim am 17./18. Juni lagert die Römergruppe Numerus Brittonum samt befreundeten Gruppen dort im Ostkastell.

Für Besucher der historischen Stätte, die im Juni 1993 eröffnet wurden, bietet sich die Möglichkeit Römer und Barbaren „live“ zu sehen. Das Lagerleben wird durch MarschierenTrainieren, Kochen, Handwerken und Ausrüstungspflege wieder lebendig. Es gibt kein Besucherprogramm, vielmehr handelt sich um ein offenes Trainingslager des Vereins.

