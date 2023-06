ADFC Fahrradklima: Aalen steigt auf

Im Fahrradklimatest des ADFC 2022 steigt die Stadt Aalen auf. Mit Platz 18 von 113 schneidet die Stadt damit sehr viel besser ab als noch 2018.

Freitag, 09. Juni 2023

Sarah Fleischer

Im Fahrradklimatest 2018 landete Aalen noch auf Platz 76 von 106.







Wie Aalen diese deutliche Verbesserung geschafft hat und was Radfahrende weiter bemängeln, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Über 700 Teilnehmende haben in Aalen an der Umfrage zur Bewertung der Fahrradfreundlichkeit des ADFC teilgenommen. Im deutschlandweiten Ergebnis liegt Aalen jetzt auf Platz 18 von 113 bewerteten Städten zwischen 50 000 und 100 000 Einwohnern und damit im guten vorderen Teilnehmerfeld.

