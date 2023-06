Gmünder Stadtfest startet heute – Am Samstag ziehen die 40er durch die Stadt

Am Freitag, 9. Juni und Samstag, 10. Juni, feiert Schwäbisch Gmünd sein seit Jahrzehnten zur liebenswerten Tradition gewordenes Stadtfest und verwandelt die Gmünder Innenstadt in eine einzige Partymeile. Live-​Musik der verschiedensten Stilrichtungen wird auf insgesamt sechs Bühnen am Oberen Marktplatz, Johannisplatz, Kornhausplatz, Münsterplatz, Mühlbergle und Marktgässle geboten. Dazu kommt das 40er-​Fest des Altersgenossenvereins 1983 am Samstag.

Freitag, 09. Juni 2023

Traditionell bildet das Stadtfest auch den Auftakt zu den Gmünder Altersgenossenfesten, die seit nunmehr 160 Jahren im Gmünd gefeiert werden.







Schon um 7 Uhr werden die Gmünderinnen und Gmünder am Samstag durch Böllerschüsse geweckt. Kurz darauf treffen sich die 40er in der Sebaldanlage zum Sektfrühstück. Dort stellen sie sich auch zum ersten Festzug in Richtung Innenstadt auf. Um 9.30 Uhr folgt dann der Festgottesdienst im Münster.





Um 11.15 Uhr machen sich die Jubilarinnen und Jubilare dann zum zweiten Umzug des Tages auf, diesmal zum Johannisturm, wo das „Aloisle“-Lied erklingt, wozu nochmals Böller abgeschossen werden. Um 13.30 nehmen die Altersgenossinnen und –genossen dann ihr Mittagessen am Rokokoschlösschen ein.







Alles Weitere zum Stadtfest und zum Ablauf des Altersgenossenfestes finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



